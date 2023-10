Der rechte Hardliner und Trumpist Jim Jordan will die Nachfolge von Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses antreten – doch auch im zweiten Wahldurchgang fehlte es ihn an Rückendeckung

von Yannik Schüller Rechtsaußenkandidat Jim Jordan ist auch im zweiten Durchgang bei der Sprecherwahl im US-Repräsentantenhaus gescheitert. Die Republikaner sind weiter auf Selbstfindungsmission. Nur könnte der Zeitpunkt kaum schlechter sein. Wie geht es jetzt weiter?

Die Ironie ist nicht zu leugnen. Jim Jordan, Sternzeichen Flügelmann, ist auch beim zweiten Sprecher-Wahlgang im Repräsentantenhaus gescheitert. So etwas passiere eben, "wenn Mobbing nach hinten losgeht", urteilt das "Time"-Magazin. Schließlich gehört Jordan zur Riege jener republikanischen Hardliner, die Nein-Sagen zur Kunstform erhoben und damit kompromissorientiertes Regieren in den vergangenen Monaten unmöglich gemacht haben. Mit Ex-Sprecher Kevin McCarthy war der gemeinsame Nenner schon zurSeltenheitverkommen. Unter Jordans Hammerschlag würde Dagegensein zur endgültigen Werkseinstellung.

Fest steht: Er zieht sich, der Machtkampf in der Grand Old Party (GOP). Die Republikaner drehen sich auf der Suche nach sich selbst im Kreis, verpassen ein ums andere Mal die Ausfahrt. Solange niemand den Hammer in der größeren der beiden Kongresskammern schwingt, bleibt die USA politisch gelähmt. Und die Uhr tickt – der Übergangshaushalt gilt bis zum 17. November. Dann droht ein Shutdown.

Drei Szenarien, wie es jetzt weitergehen könnte.

Szenario 1: Jim Jordan kriegt die Kurve

Aller guten Dinge sind drei. Darauf dürfte der ultrarechte Kandidat zumindest hoffen. Nun sieht es aber nicht danach aus, als könne Jordan in einem dritten Wahlgang die nötige Mehrheit hinter sich bringen. Am Mittwoch hat der 59-Jährige sogar zwei Stimmen weniger als noch ersten Durchlauf am Vortag erhalten. 22 Parteikollegen verweigerten ihm die Rückendeckung, angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse eine ganze Menge. Der Gegenwind kommt dieses Mal aus der anderen Ecke, aus dem Establishment, dem Jordan dann doch zu rechts ist. Gemäßigte Abgeordnete, die wissen, dass ein Hammer-schwingender Flügelmann die Lage nicht verbessern würde. Das Ergebnis ist lindnersches Denken in Washington: Besser gar nicht regieren, als falsch regieren.

Trotzdem kann sich Jordan weiter Hoffnung machen, hat er doch den mächtigsten Fürsprecher, den ein Konservativer in den USA im Jahr 2023 überhaupt haben kann. Ex- und womöglich bald Wieder-Präsident Donald Trump steht klar hinter seinem Vertrauten. Trumps Einfluss in der Partei ist weiterhin enorm, seine Hardcore-Anhänger kennenin ihrem wahnhaften Übereifer keine Grenzen. Die Abgeordnete Mariannette Miller-Meeks habe eigenen Angaben zufolge Morddrohungen erhalten, nachdem sie zu den Anti-Jims übergelaufen war. In jedem Fall wächst der Druck auf die Jordan-Gegner. Fraglich bleibt, ob sie unter diesem Druck nachgeben oder sich erst recht querstellen.

Szenario 2: Jim Jordan schmeißt hin

Nun könnte Jordan auch seinen Hut aus dem Ring nehmen und damit dem Vorbild seines Kollegen Steve Scalise folgen. Der hatte seine Kandidatur zurückgezogen, als klar wurde, dass er die GOP nicht würde hinter sich einen können.

Sollte Jordan dasselbe tun, würde er sich und seiner Partei womöglich eine Menge Schmerz und Demütigung ersparen. Denn ein zweites Wahldebakel wie im Januar, als McCarthy in 15 Durchgängen über vier Tage um Stimmen bettelte, das kann niemand wollen. Das Prinzip "Trial and Error", die Methode, sich bis zur Lösung hochzuscheitern, mag in ruhigeren Zeiten sinnig sein. Im Herbst des Jahres 2023 ist das Nervenkostüm der Konservativen dafür allerdings nicht ausgelegt.

Und so wird sich die Partei vermutlich durch einen dritten, vierten, x-ten Wahlgang quälen und sich dabei zerfleischen. Denn der gelernte Trumpist Jim Jordan hat noch nicht genug. Er glaubt, er stünde genau da, wo sein möglicher Vorgänger McCarthy seinerzeit stand – nur dass dieser mehr Zeit für den Stimmenfang hatte. Was Jordan auslässt: Wenn ihm eines noch mehr fehlt als die Liebe der Mitte, dann ist es Zeit – Stichwort: 17. November.

Ganz abgesehen davon, hat der Sprecherposten inzwischen einiges an Attraktivität verloren. Das Amt galt stets als drittmächtigste Position in Washington. Doch schon der Weg nach oben erfordert dieser Tage ideologische Gelenkigkeit und schwerwunde Knie. Und selbst danach kann der traditionelle Sprecherhammer seinem Träger doch schmerzhaft auf die Füße fallen. Denn sie ist real, die Gefahr, das Opfer der nächsten Meuterei zu werden.

Stellt sich die Frage: Wenn weder Scalise, noch Jordan – wer dann? Auf wen könnte sich diese schrecklich zerstrittene Familie überhaupt noch einigen? Den Hardlinern sind die Gemäßigten zu links, den Gemäßigten sind die Hardliner zu rechts.

Szenario 3: Mitte-Rechts verbündet sich mit den Demokraten

Bliebe noch Option Nummer drei. Die rechte Mitte könnte sich aus der toxischen Beziehung mit der rechten Rechten flüchten und einen Kompromiss mit den Demokraten suchen. Der könnte darin bestehen, dass sie sich hinter Patrick McHenry versammeln, der aktuell den Sprecherposten geschäftsführend innehat. Über echte Macht verfügt er damit allerdings nicht. Als Lückenfüller sieht sich der unscheinbare Mann mit der auffallenden Fliege vor allem dafür zuständig, die Wahl seines Nachfolgers zu organisieren, vielmehr aber eben nicht.

Patrick McHenry, der temporäre Hammerschwinger © Chip Somodevilla / Getty Images / AFP

Je länger sich das Gezänk der Republikaner hinzieht, desto größer die Chance, dass sich einige von ihnen mit Demokraten zusammentun, um McHenry zumindest zeitweise weitreichendere Befugnisse zu verschaffen. Die Demokraten sind nicht abgeneigt – alles besser als Jordan, so der Ton. "Es ist an der Zeit, den republikanischen Bürgerkrieg zu beenden, und um das zu erreichen, müssen alle Optionen auf den Tisch", so Minderheitsführer Hakeem Jeffries gegenüber dem US-Magazin "Politico".

Mit Macht auf Zeit wäre McHenry in der Lage, Abstimmungen durchführen zu lassen. Realpolitisch macht das durchaus Sinn, schließlich läuft dem Kongress die Zeit davon. Neue Milliardenhilfen für die Ukraine müssen her, Israel will ebenfalls unterstützt werden und über allem schwebt das Gespenst des Shutdowns. Bis Mitte November muss der lediglich vertagte Haushaltsstreit gelöst sein – ansonsten steht nicht nur der Kongress, sondern die komplette US-Regierung still.

Spagat gefordert

"Schadenfreude". Der deutsche Ausdruck ist auch in den USA gängig, hat die englische Sprache für diese unschöne aber menschliche Regung, die dieser Tage links und rechts befällt, keinen eigenen Begriff. Seit der Rebellion gegen McCarthy ist das Wort für US-Kommentatoren unverzichtbar geworden, wenn sie beschreiben, wie unversöhnlich sich nicht nur Demokraten und Republikaner, sondern eben auch Republikaner und Republikaner gegenüberstehen. Jim Jordan, da ist sich die Mehrheit der Abgeordneten offenbar sicher, ist nicht an Lösungen interessiert, er ist Teil des Problems. Fragt sich nur, ob die konservative Mitte bereit ist, das Parteiwohl hintenanzustellen. Aus Rechtsaußen-Sicht wäre ein Kompromiss wie immer nur eines: Verrat.

