Im Altria Theater in Richmond hatten die Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss gefeiert, die Schüsse waren davor gefallen

Die Absolventinnen und Absolventen einer US-Highschool in Richmond, Virginia, feierten gerade ihren Abschluss in einem lokalen Theater. Dann fielen Schüsse.

Bei Schüssen bei einer Highschool-Abschlussfeier im US-Bundesstaat Virginia sind zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) mit. Ein Verdächtiger wurde den Angaben zufolge festgenommen.

Die Schießerei ereignete sich vor einem Theater in der Stadt Richmond, sagte Polizeichef Rick Edwards. Schüler hätten dort ihren Abschluss gefeiert. Bei den Toten handele es sich um einen 18 Jahre alten Absolventen und einen 36-jährigen Mann.

Im US-Bundesstaat Virginia kommt man leicht an Waffen

Ein 19 Jahre alter Verdächtiger sei vom Tatort geflohen, aber kurz darauf festgenommen worden, hieß es. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Motiv. Der Verdächtige habe jedoch mindestens eines der Opfer gekannt. Den Beamten zufolge wurden am Tatort mehrere Handfeuerwaffen gefunden.

In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit vielen Verletzten und Toten. In dem Land gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner. 2021 starben etwa 49.000 Menschen durch den Einsatz von Schusswaffen, 2020 waren es 45.000. Auch im US-Bundesstaat Virginia kommt man relativ leicht an Schusswaffen. Seit einer Gesetzesverschärfung 2020 darf pro Monat noch eine Handfeuerwaffe pro Person erworben werden.