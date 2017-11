Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest drohen die USA dem kommunistischen Regime in Pjöngjang im Falle eines Krieges mit "völliger Zerstörung". Zudem forderte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch alle Länder auf, ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Nordkorea zu beenden. Die USA hätten außerdem China darum gebeten, sämtliche Öllieferungen an Nordkorea stoppen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Nordkorea nach dem erneuten Test einer Interkontinentalrakete mit zusätzlichen Strafmaßnahmen gedroht. Nordkorea hat nach eigenen Angaben erstmals eine neue Interkontinentalrakete getestet, mit der das gesamte Gebiet der USA in die Reichweite seiner Atomwaffen gerät. Machthaber Kim Jong Un habe den Test der Hwasong-15 persönlich geleitet und von einem "Durchbruch" gesprochen, berichteten die Staatsmedien. Die Rakete sei 53 Minuten lang in einer Höhe von 4475 Kilometern geflogen und habe etwa 950 Kilometer zurückgelegt. Dann sei sie vor der Küste Japans ins Meer gestürzt. Damit sei das historische Ziel erreicht, die atomare Streitmacht des Landes zu vervollständigen, erklärte Kim den Staatsmedien zufolge.