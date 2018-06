Die USA haben ihre Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aufgekündigt. Außenminister Mike Pompeo und die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley gaben dies am Dienstag bekannt. "Wir machen diesen Schritt, weil unser Einsatz es nicht erlaubt, Teil einer heuchlerischen und eigennützigen Organisation zu bleiben, die die Menschenrechte verspottet." Die USA haben seit längerem mit einem Austritt gedroht. Der Rat ist dafür zuständig, die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten zu überwachen. Derzeit gehören ihm 47 Mitglieder an und er existiert seit 2006. Haley sprach von einer anti-israelischen Grundhaltung des Gremiums und warf Russland, China, Kuba und Ägypten vor, amerikanische Bemühungen für eine Reform zu blockieren.