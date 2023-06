Umfrage in 23 Ländern USA unter Biden viel beliebter als in der Trump-Ära

von Marc Drewello Ex-Präsident Donald Trump behauptet, die USA würden unter seinem Nachfolger Joe Biden "von der ganzen Welt ausgelacht!". Doch eine Umfrage zeigt: Das Gegenteil ist der Fall.





Die internationale Einstellung gegenüber den Vereinigten Staaten ist in der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden weitaus positiver als unter seinem Vorgänger Donald Trump. Das geht aus einer Umfrage des unabhängigen Washingtoner Meinungsforschungsinstitutes Pew Research Center hervor. Demnach sehen 59 Prozent der Befragten weltweit die USA positiv, während 30 Prozent sie eher negativ betrachten.

Auch Deutschland zeigt sich mehrheitlich USA-freundlich

Mit Abstand am stärksten ist die Unterstützung in Polen. In dem ehemaligen Ostblockstaat haben der Studie zufolge 93 Prozent der Menschen eine positive Sicht auf die USA und nur vier Prozent eine negative. Ein Großteil des gestiegenen Ansehens sei auf die Hilfen aus Washington im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, einem Nachbarn Polens, zurückzuführen, schreiben die Meinungsforscher. Auch in Israel, Südkorea, Nigeria, Japan und Kenia seien die Vereinigten Staaten sehr beliebt. Die Menschen in Deutschland seien mit 57 zu 40 Prozent ebenfalls klar mehrheitlich freundlich gegenüber den USA gestimmt. Unter den beteiligten Ländern habe nur in Ungarn die Mehrheit kein positives Bild von den Vereinigten Staaten.

Für ihre Studie hatten das Institut in diesem Frühjahr mehr als 27.000 Menschen aus 23 Ländern befragt: Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden, Polen, Ungarn, Griechenland, Israel, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Australien, Nigeria, Kenia, Südafrika, Kanada, Mexiko, Brasilien und Argentinien.

Auch Biden selbst kommt der Erhebung zufolge im Ausland überwiegend gut an: So erklärten 54 Prozent der Befragten, dass sie dem US-Präsidenten zutrauen, "in der Weltpolitik das Richtige zu tun". Nur 39 Prozent haben wenig Vertrauen in den 80-Jährigen.

Trump hatte erst vor wenigen Monaten die Politik der Biden-Administration mit den Worten kritisiert: "Wir werden von der ganzen Welt ausgelacht!" Laut Pew ist jedoch eher das Gegenteil der Fall: Den Daten des Institutes zufolge hatte das weltweite Vertrauen in die amerikanische Führung in den vier Jahren unter Trump dramatisch abgenommen und in so unterschiedlichen Ländern wie Deutschland, Brasilien und Indien auf einem Rekordtief gelegen. Bidens Wahlsieg habe dies – wenn auch nicht überall – sofort geändert.

In Ländern mit mittlerem Einkommen wie Brasilien sei der Unterschied am signifikantesten, berichten die Forscher. Dort sei Bidens 44-prozentige Vertrauensbewertung in diesem Jahr eine deutliche Verbesserung gegenüber Trumps 29 Prozent im Jahr 2019. Auch in Mexiko habe das Vertrauen in den US-Präsidenten mit 43 Prozent wieder annähernd das Niveau der Obama-Regierung erreicht, nachdem es während der Trump-Regierung fast auf einstellige Werte abgestürzt war.

"In jedem Land sind die aktuellen Bewertungen für Biden höher als die für Trump, aber niedriger als die Spitzenwerte während der Präsidentschaft Obamas", stellt Pew fest.

Von den 23 für die Umfrage ausgewählten Ländern sind viele Verbündete der USA, wie das Institut selbst anmerkt. Gegenspieler der Vereinigten Staaten wie China oder Russland wurden nicht beteiligt. Die Ergebnisse sind deshalb zwar repräsentativ für breite Regionen, geben aber nicht das Meinungsspektrum der gesamten Welt über die Vereinigten Staaten wieder.

Quellen: Pew Research Center, Donald Trump auf Truth Social, "The Hill", "Washington Post"