Der US-Regierung ist ein wichtiger Schlag gegen die Terrorgruppe Al-Kaida gelungen. "Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer", hieß es. Medien berichten, das Al-Kaida-Chef al-Sawahiri getötet wurde.

Der US-Regierung ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die Terrorgruppe Al-Kaida gelungen. "Am Wochenende haben die Vereinigten Staaten eine Anti-Terror-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan durchgeführt", erklärte ein hochrangiger Regierungsbeamter am Montag in Washington. "Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer." Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Nummer zwei hinter Osama Bin Laden

Medienberichten zufolge wurde bei einem Drohnenangriff in Afghanistan der Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. Laut US-Medien wie dem Nachrichtensender CNN und der Zeitung "New York Times" war das Ziel al-Sawahiri, der als Nummer zwei hinter Osama Bin Laden galt. Al-Sawahiri hatte die Führung von Al-Kaida nach dem Tod von Osama bin Laden übernommen, den US-Spezialeinheiten 2011 in Pakistan getötet hatten.

US-Präsident Joe Biden wollte sich noch am Montagabend (19.30 Uhr Ortszeit – Dienstagmorgen 1.30 Uhr MESZ) selbst dazu äußern, wie das Weiße Haus ankündigte. Biden sollte demnach auf einem Balkon der Regierungszentrale sprechen. Der Präsident befindet sich derzeit wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Isolation.