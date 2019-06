Diese Bilder, die am Montag vom US-Verteidigungsministerium veröffentlicht wurden, sollen beweisen, dass der Iran hinter den Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman in der vergangenen Woche steckt. Das US-Militär erklärte, die Bilder zeigten, dass die Revolutionsgarden für die Angriffe verantwortlich seien. Denn die iranischen Eliteeinheiten hätten die nötige Kenntnis, um eine nicht-explodierte Haftmine von einem der Tanker schnell zu entfernen, was auf den Bildern zu sehen sei. Der Iran wies die Vorwürfe abermals zurück und drohte, sich in Kürze von Vorgaben des internationalen Atomabkommens zu verabschieden, aus dem die USA im vergangenen Jahr ausgestiegen sind. Mit dem Schritt erhöht die Führung in Teheran den Druck auf die europäischen Vertragsstaaten, die das Abkommen retten wollen. Angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Iran entsenden die USA zusätzliche 1000 Soldaten in den Nahen Osten. Die Verlegung geschehe aus defensiven Zwecken, teilte Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Montag mit. Grund sei das feindliche Verhalten der iranischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten, das durch die Angriffe auf die beiden Tanker in der vergangenen Woche belegt werde. Shanahan sagte in Washington, die iranischen Angriffe auf die beiden Tanker bekräftigten Geheimdienstinformationen über das feindliche Verhalten, das vom Iran und seinen Verbündeten ausgehe. Dadurch seien die Interessen der Vereinigten Staaten in der gesamten Region bedroht. Die US-Regierung hatte bereits im Mai nach Angriffen auf Öltanker, für die sie ebenfalls den Iran verantwortlich gemacht hatte, die Entsendung zusätzlicher 1500 Soldaten angekündigt. Zudem verlegte sie Anfang Mai einen Flugzeugträger und Bomber in die Nahost-Region.