Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat Joe Biden einen weiteren Sieg eingefahren. Am Dienstag gewann er die Vorwahlen in den Bundesstaaten Missouri und Mississippi. Auch im Bundesstaat Michigan liegt er klar vorn. Nun steigt der Druck auf seinen Konkurrenten Bernie Sanders, aus dem Rennen auszusteigen. In Philadelphia dankte Biden seinen und den Unterstützern von Sanders für ihr Engagement und rief die Demokraten zur Einigkeit auf: O-TON JOE BIDEN, KANDIDAT BEI DEN DEMOKRATEN: "Wir teilen ein gemeinsames Ziel und zusammen werden wir Donald Trump besiegen. Wir besiegen ihn gemein sam und wir werden diese Nation wieder versöhnen." Bernie Sanders verzichtete auf eine Stellungnahme und flog zurück in seinen Heimatstaat Vermont. Beide Politiker hatten wegen der Coronavirus-Epidemie auf große Abschlusskundgebungen verzichtet. Michigan kommt eine besondere Bedeutung zu, da der Bundesstaat mit 125 die meisten Delegierten für den Nominierungsparteitag der Demokraten stellt. Für Sanders ist die Niederlage hier besonders bitter, denn bei den Vorwahlen der Demokraten vor vier Jahren konnte er sich hier noch durchsetzen.