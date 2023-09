Die Biden-Regierung will dem zügellosen Wachstum in Silicon Valley Einhalt gebieten

USA vs. Google: Wie die Biden-Regierung Big Tech den Kampf ansagt

Prozessbeginn in Washington

von Leonie Scheuble Google steht vor Gericht. Das Justizministerium wirft dem Tech-Riesen vor, seine Monopolstellung zu missbrauchen. Der Prozess könnte für eine Neuordnung der Machtverhältnisse in Silicon Valley sorgen.

Gebannt blickt die Big-Tech-Welt an diesem Dienstag nach Washington. Dort in einem Gerichtssaal nahe des US-Kapitols beginnt ein lang erwarteter Prozess mit dem Potential die Machtverhältnisse in Silicon Valley zu erschüttern. Denn auf der Anklagebank sitzt niemand Geringeres als der Konzern, der zum Synonym für das Suchen nach Informationen im Internet geworden ist: Google.