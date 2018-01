Die USA erhöhen den Druck auf Pakistan, um das Land zu einem härteren Vorgehen gegen Terroristen zu bewegen. UN-Botschafterin Nikki Haley sagte am Dienstag. "Die USA halten 255 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern zurück. Pakistan hat seit Jahren ein doppeltes Spiel betrieben. Zwar arbeitet es mit den USA gelegentlich zusammen. Aber es gewährt den Terroristen, die US-Soldaten in Afghanistan angriffen, auch Unterschlupf. Dieses Spiel ist für diese Regierung inakzeptabel. Die USA erwarten weitaus mehr Kooperation im Kampf gegen den Terrorismus." Zahlreiche Pakistaner gingen am Dienstag wie hier in Karatschi auf die Straßen als Reaktion auf einen Tweet von US-Präsident Donald Trump. Die USA hätten Pakistan in den vergangenen 15 Jahren "dummerweise" mehr als 33 Milliarden Dollar an Hilfe zukommen lassen und seien mit "nichts als Lügen und Betrug" belohnt worden. Pakistans Außenminister wies Trumps Vorwürfe, Pakistan biete Terroristen Unterschlupf, zurück. Die pakistanische Regierung hatte den Botschafter der USA einbestellt.