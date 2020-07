Sehen Sie im Video: USA wollen 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Abzug von US-Truppen aus Deutschland nimmt konkretere Züge an. Die USA wollten am Mittwoch die Verlegung von etwa 12.000 amerikanischen Soldaten an andere Orte bekanntgeben, hieß es in Regierungskreisen in Washington. Mit 5400 Soldaten sollten jedoch fast die Hälfte von ihnen zur Abschreckung Russlands weiter in Europa stationiert bleiben. Zudem solle zunächst nur eine geringe Zahl von Soldaten verlegt werden. Die Umsetzung des gesamten Vorhabens werde Jahre dauern und womöglich Milliarden Dollar kosten, hieß es. Zudem planen die USA noch den Worten von Oberbefehlshaber Tod Wolters ihr militärisches Hauptquartier für Europa von Stuttgart nach Belgien zu verlegen. Auch das Kommando für die US-Spezialkräfte in Europa soll von Stuttgart nach Belgien ziehen. Trump hatte im Juni ankündigt, die Zahl der US-Truppen in Deutschland um etwa 9500 auf 25.000 zu senken. Er warf der Regierung in Berlin erneut vor, ihren Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen. Der Truppenabzug ist sowohl im Militär als auch in Trumps eigenem republikanischen Lager umstritten.

