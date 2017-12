Ein Mitglied der feministischen Gruppe Femen hat es am Montag auf die Jesuskindfigur auf dem Petersplatz in Vatikan abgesehen. Sie stürmte das Podest mit der Krippe vor dem Petersdom mit dem Ruf "Gott ist eine Frau". Die Polizei reagierte prompt und nahm die halbnackte Frau fest. Femen veröffentlichte auf ihrer Homepage den Namen der Frau: Alisa Vinogradova und bezeichnete sie als "Sextremistin". Das Ziel der Gruppe, die in der Ukraine gegründet wurde, lautet "vollständiger Sieg über das Patriarchat". Der Vorfall ereignete sich etwa zwei Stunden vor dem Auftritt von Papst Franziskus auf dem Platz, bei dem er seine Weihnachtsbotschaft an etwa 50.000 Menschen überbringen sollte.