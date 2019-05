Es waren zum Teil sehr gewaltsame Szenen, die am Dienstag in Caracas zu sehen waren, in der Hauptstadt Venezuelas. Hier fuhr ein gepanzertes Fahrzeug offenbar über mehrere Menschen hinweg. Hintergrund dafür: In Venezuela versuchte am Dienstag, der Oppositionsführer Juan Guaido den seit Wochen andauernden Machtkampf mit einem Aufruf zum Militärputsch für sich zu entscheiden. Mehrere Dutzend überwiegend junge Soldaten sollen sich vor einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt dem selbst ernannten Übergangspräsidenten Guaidó angeschlossen haben. Staatschef Nicolas Maduro erklärte hingegen, man habe die Lage unter Kontrolle. Zunächst schien der Machterhalt seiner linksgerichteten Regierung nicht gefährdet. Maduro erklärte, er habe sich der Loyalität der Militärführung versichern können. "Nerven aus Stahl", schrieb er auf Twitter. "Wir werden siegen." Die Regierung von Präsident Donald Trump unterstützt wie die Regierungen von mehreren Dutzend anderen Ländern - darunter die Bundesregierung- weiterhin Guaido. Die US-Regierung ließ verlauten, sie warne die Regierungen Russlands und Kubas vor einer Einmischung in Venezuela.