Er steht erneut im Blickpunkt vieler Kameras in Venezuela: Der Oppositionschef Juan Guaidó. Sicherheitskräfte haben am Dienstag laut Augenzeugen Tränengas gegen Guaidó eingesetzt. Der selbst ernannte Übergangspräsident Guaidó befand sich zusammen mit etwa 70 Männern in Militäruniform vor dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas. In einem über Twitter verbreiteten Video hatte Guaido kurz zuvor die Schlussphase in dem seit Monaten tobenden Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro ausgerufen. Guaidó erklärte, er werde vom Militär unterstützt. Die Streitkräfte des Landes hätten "die richtige Entscheidung getroffen". Guaidó sagte dazu später vor Medienvertretern: O-Ton: "Es ist sehr wichtig für Venezuela, und wie Sie sehen, läuft der Prozess. Die Menschen kommen weiter zu uns, Militäreinheiten, die auf der Seite der Verfassung stehen, kommen auch dazu. Wir laden die Welt ein zu sehen, was hier passiert. Es läuft alles im Rahmen der Verfassung, demokratisch und nicht-gewaltsam. So wie immer bisher, und weiterhin mit der Forderung, dass die Gewaltherrschaft endet." Die Regierung von Präsident Maduro sprach von einem kleineren Aufstand. Sie warf Guaido vor, einen Putsch anzuzetteln. Der Chef der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, erklärte, es sei der Opposition nicht gelungen, die Luftwaffenbasis unter ihre Kontrolle zu bringen. Er rief Maduros Anhänger dazu auf, zum Präsidentenpalast zu kommen. Guaidó hat für Mittwoch die größten Proteste in der Geschichte des Landes angekündigt.