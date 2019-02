Freiheit, Freiheit für Venezuela, rufen die Demonstranten. In dem südamerikanischen Land spitzt sich die politische und humanitäre Krise zu. Machthaber Nicolas Maduro verteidigt mir Härte seine Position, ließ am Samstag Hilfslieferungen aus Brasilien und Kolumbien an der Grenze stolppen, mit Tränengas und Gummigeschossen. "Diese Gewalt gegen uns ist irrational. Wir kämpfen friedlich für die Freiheit der Menschen in unserem Land und dafür, dass die Hilfsgüter ihren Weg zu uns finden. Wir kämpfen für jene, die keine Stimme haben. Deswegen sind wir Parlamentsabgeordnete hier." Zwei Lastkraftwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten für die Bevölkerung Venezuelas gingen an der Grenze zu Kolumbien in Flammen auf. Weitere Fahrzeuge mit Waren mussten umkehren. Die Krawalle forderten mindestens zwei Menschenleben, nach Angaben aus Kolumbien wurden fast 300 Menschen verletzt. Maduro lehnt die Hilfe aus dem Ausland ab, wohl auch weil diese von Oppositionsführer Guaido organisiert wurde. Dringend benötigte Medizin und Lebensmittel wurden zerstört oder kamen abhanden. Am Samstag griff Maduro zum äußersten Mittel der Diplomatie, brach die Beziehungen zu Kolumbien ab. Rund 60 venezolanische Sicherheitskräfte setzten sich in das Nachbarland ab. Auch an der Grenze zu Brasilien setzte venezolanisches Militär Tränengas ein. In der Grenzstadt Santa Elena hatten Bürger zuvor versucht, Barrikaden zu errichten. Sie wollten nach eigenen Angaben verhindern, dass bewaffnete Anhänger der Regierung in den Ort kommen. Auch die Grenze zu Brasilien wurde geschlossen. Guaido hat sich vor einigen Wochen zum Übergangspräsidenten erklärt. Er wird von den USA sowie mehreren europäischen Staaten anerkannt. Guaido wird am Montag erstmals mit US-Vizepräsident Mike Pence zusammenkommen. Russland indes steht auf der Seite Maduros und hat die USA vor einer Militärintervention gewarnt. Die Bevölkerung in Venezuela leidet seit Jahren unter Mangelwirtschaft. Viele Bürger haben sich deshalb in die Nachbarstaaten abgesetzt.