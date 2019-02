Wann, ob und mit wessen Beteiligung Hilfsgüter nach Venezuela gelangen können, ist in der angespannten Lage des Landes zum Politikum geworden. Laut Medienberichten haben die USA bereits Medikamente an die kolumbianisch-venezolanische Grenze bringen lassen. Anfang der Woche kündigten die USA an, weitere Güter zu senden. Einer der möglichen Zugangspunkte in der Grenzstadt Cucuta wurde am Dienstag vom Militär mit Schiffscontainern blockiert. Durch eine schwere Wirtschaftskrise fehlt es in Venezuela seit langem an Medikamenten und Grundnahrungsmitteln. In dem seit langem von einer Wirtschaftskrise gebeutelten Land fehlt es massiv an Medikamenten und Grundnahrungsmitteln. Jose Mendoza fordert an der Grenze: "Die Lieferungen müssen so schnell es geht ins Land kommen, die Menschen sterben, weil es an Medikamenten fehlt, sie sterben im Operationssaal, es gibt keine Handschuhe, keine Verbände. und das sind nur Kleinigkeiten die fehlen, stellen Sie sich vor was sonst noch alles fehlt." Um die Lieferungen hatte der Oppositionsführer Juan Guaido gebeten. Die USA unterstützen Guaido, der sich zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat, und haben offen zum Sturz von Präsident Nicolas Maduro aufgerufen. Beobachter schätzen, dass sich der Druck auf Maduro durch die Hilfslieferungen noch erhöht, da sie das venezolanische Militär in einen Konflikt bringen. Lassen sie die Lieferungen gegen die Aufforderung Maduros passieren, könnte dies seinen Rückhalt in den Reihen des Militärs schwächen.