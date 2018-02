"Das einfachste wäre, Präsident Maduro würde einfach gehen." So formulierte es US-Außenminister Rex Tillerson am Donnerstag in einer Rede an der Universität von Texas. Aber auch einen Sturz von Venezuelas Präsident durch das Militär des Landes schloss er nicht aus. In der Geschichte Venezuelas und anderer lateinamerikanischer Staaten sei es häufig das Militär gewesen, das gehandelt habe, sagte Tillerson Ob das Militär den Sozialisten Maduro tatsächlich absetzen werde, wisse er aber nicht. Tillerson sagte, die US-Regierung befürworte weder einen Regime-Wechsel noch eine Absetzung Maduros. Es werde einen Wandel geben, sagte Tillerson. Die USA plädierten aber für einen friedlichen Wandel. Präsident Maduro steht seit langem in der Kritik, will sich aber dennoch Ende April zur Wiederwahl stellen. Trotz monatelanger Proteste im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres gelang es der Opposition nicht, Maduro nachhaltig zu schwächen. Die Opposition wirft Maduro vor, Venezuela in eine Diktatur verwandeln zu wollen.