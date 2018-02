"Willkommen in Kolumbien", lautet der Spruch am Grenzposten, von Venezuela aus gesehen. Viele Menschen scheint es dieser Tage über die Grenze zu ziehen, weg aus Venezuela, hinüber nach Kolumbien. Schwere Koffer, überfüllte Rucksäcke - Hunderte Venezolaner sind hier unterwegs in Richtung Nachbarland, nahe der Grenzstadt Maicao. Zu ihren Gründen sagt YERALDINE MURILLO aus Venezuela: "Das Leben in Venezuela ist nicht leicht. Wir ziehen es vor, auszuwandern und dabei zu verweilen. Wir wissen, das ist hart. die Familie und die Lieben zu verlassen. Aber wir machen das, weil es notwendig ist. Entweder emigrieren oder aber vor Hunger sterben. So einfach ist das. Das ist es, was wir Venezolaner gerade durchmachen." Venezuela befindet sich in einer Krise. Es gibt aus Sicht dieser Menschen dort, wo sie herkommen, viel zu wenig Lebensmittel, viel zu wenig Energie, viel zu wenig Medizin. Die allermeisten hier stehen der Regierung in Venezuela und dem linksgerichteten Präsidenten Nicolas Maduro kritisch gegenüber. So nennen sie den Hunger, den sie anklagen, sarkastisch "Maduro-Diät". Einige der Migranten hier zeigen sich geschäftstüchtig und verarbeiten das mitgebrachte Geld aus Venezuela zu Verkaufsartikeln: "Weil diese Geldnoten nirgendwo und nirgendwann noch etwas wert sind. Sie werden einfach nicht akzeptiert. Das ist nur noch schlichtes Papier, und deshalb verarbeiten wir es zu Dingen, die wir verkaufen können." Auf der anderen Seite der Grenze, in Venezuela, soll am 22. April die vorgezogene Präsidentschaftswahl stattfinden. Regierungsgegner lehnen das als zu früh ab. Kritiker monieren daher, Präsident Nicolás Maduro wolle die gegenwärtige relative Schwäche der Opposition nutzen und seine Macht festigen. Die Migranten, die hier unterwegs sind, aber dürften darüber kaum noch abstimmen wollen.