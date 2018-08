"Auf mich wurde ein Mordanschlag verübt", sagte Venezuelas Präsident Nicolas Maduro auf einer Pressekonferenz am Ssonntag. Maduro hatte am Nachmittag eine Rede bei einer Militärveranstaltung plötzlich abgebrochen, als sich eine oder mehr Explosionen ereigneten. Nach offizieller Darstellung handelte es sich dabei um ein versuchtes Attentat mit explosiven Drohnen. Sieben Soldaten der Nationalgarde seien verletzt worden. Medienberichten zufolge gaben Feuerwehrbeamte an, dass es sich um eine Gasexplosion in einem nahe gelegenen Gebäude gehandelt habe. Die Beamten wollten anonym bleiben. Die Gruppe "Nationale Bewegung von Soldaten in Hemden" übernahm die Verantwortung. Die bisher weitgehend unbekannte Gruppe gründete sich 2014 um alle Widerstandsgruppen Venezuelas zusammenzubringen. Venezuelas Staatspräsident beschuldigte hingegen den kolumbianischen Präsidenten. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass alle Ermittlungen in Richtung der extremen Rechten in Venezuela deuten, in Zusammenarbeit mit Kolumbien, und dass Juan Manuel Santos hinter dem Anschlag steckt. Daran habe ich keinen Zweifel." Aus Regierungskreisen in der Kolumbianischen Hauptstadt Bogota hieß es daraufhin, die Vorwürfe seien absurd. Venezuela befindet sich seit Jahren in einer Wirtschaftskrise, die zu Versorgungsengpässen und Massenauswanderung führt.