Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido hat zu neuen Protesten gegen Präsident Nicolas Maduro aufgerufen. Seine Landsleute sollten trotz der Karnevalsfeiern am Montag und Dienstag zu Demonstrationen auf die Straße gehen, forderte Guaido am Samstag bei einem Besuch in Ecuador. Man habe wenig zu feiern und viel zu tun, sagte der selbst ernannte Interimsstaatschef auf einer Pressekonferenz mit dem ecuadorianischen Präsidenten Lenin Morenoin in der Küstenstadt Salinas. Zudem kündigte er seine Rückkehr nach Venezuela an. Er hatte zuletzt auch in Brasilien, Argentinien und Paraguay um Unterstützung im Machtkampf mit Maduro und um humanitäre Hilfe für sein krisengeschütteltes Land geworben. Bei seiner Rückkehr besteht die Gefahr der Verhaftung. Denn das oberste Gericht in Venezuela hat ein Reiseverbot gegen ihn Verhängt, nachdem er sich im Januar zum Präsidenten erklärt hatte.