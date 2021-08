Die Gesetzesnovelle verbietet Kinderehen nicht komplett, würde North Carolina aber näher an die Regeln anderer Bundesstaaten in den USA heranrücken (Symbolfoto)

In einigen US-Bundesstaaten dürfen Kinder bereits ab 14 Jahren verheiratet werde. Das Parlament in North Carolina brachte nun ein Gesetz auf den Weg, das das Mindestalter für Kinderehen anhebt.

Der US-Bundesstaat North Carolina steht kurz davor, das Mindestalter, ab dem Kinder dort heiraten dürfen, von 14 auf 16 Jahre anzuheben.

Der betreffende Gesetzentwurf wurde in dieser Woche einstimmig angenommen und geht nun an den demokratischen Gouverneur Roy Cooper, der kurz vor der Unterzeichnung steht. "Obwohl die Gesetzgebung das Heiratsalter nicht auf 18 anhebt, unterstützt der Gouverneur diesen Schritt zur Beendigung der Kinderehe und mehr Schutz für Kinder in North Carolina", sagte Mary Scott Winstead, eine Sprecherin des Gouverneurs, in einer Erklärung gegenüber dem Sender CNN, der zuerst über die Neuerung berichtet hatte.

Kinderehe teilweise ab 14 Jahren legal

Derzeit können Mädchen im Alter von 14 Jahren, die schwanger sind, in North Carolina die Väter der Babys heiraten, wenn sie die Erlaubnis eines Richters erhalten. Auch Jungen im Alter von 14 Jahren können die Mütter ihrer geborenen oder noch ungeborenen Babys legal heiraten. Mit dem neuen Gesetz wäre das Alter, ab dem Minderjährige heiraten könnten, 16 Jahre, wobei Kinder hierfür die Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten oder die Genehmigung von Richtern benötigen, um den Bund fürs Leben zu schließen.

Die Zustimmung eines Richters würde erst erfolgen, nachdem er festgestellt hat, dass "die Ehe dem besten Interesse einer minderjährigen Partei dient". Zusätzlich schreibt die Neuregelung vor, dass der Altersunterschied zwischen einem bzw. einer 16- oder 17-Jährigen und seinem bzw. ihrem zukünftigen Ehepartner nicht mehr als vier Jahre betragen darf.

Die Armee, Dein Feind 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Einst war sie Flugzeugmechanikerin, eine Heldin des US-Militärs. Heute ist Connie Sue Foss arbeitslos, lebte mit Tochter Ally auf der Straße Mehr

Meist Zustimmung der Eltern erforderlich

Bei Unterzeichnung durch Cooper würde die Maßnahme sofort in Kraft treten. Obwohl die Gesetzgebung Kinderehen nicht komplett verbietet, würde sie den Bundesstaat North Carolina näher an die Regeln anderer Bundesstaaten in den USA heranrücken, die mehrheitlich die Zustimmung der Eltern für die Heirat von Minderjährigen erfordern.

Obwohl die meisten Staaten das Mindestheiratsalter auf 18 Jahre festlegten, erlauben Ausnahmen in 44 Staaten die Heirat von Kindern unter 18 Jahren, wie Unchained At Last schreibt; eine Organisation, die sich für ein Ende der Zwangs- und Kinderheirat einsetzt. 14 Staaten erlauben derzeit Kindern unter 16 Jahren, zu heiraten. Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Minnesota, Rhode Island und New York aber haben in den letzten Jahren Kinderehen verboten, teilte die Organisation mit.

248.000 verheiratete Kinder

Vickie Sawyer aus dem republikanischen Bundesstaat North Carolina, eine der Unterstützerinnen der Gesetzesnovelle, sagte im Gespräch mit CNN, dass die Maßnahme "unsere am stärksten gefährdeten Jugendlichen vor den Schäden einer erzwungenen Kinderheirat schützen wird, die unter anderem Missbrauch und Ausbeutung einschließt. Ich bin begeistert, dass wir dieses Gesetz mit einstimmiger, parteiübergreifender Unterstützung verabschieden konnten."

Laut einer Analyse von Unchained At Last wurden zwischen 2000 und 2010 in den USA etwa 248.000 Kinder verheiratet. Die Mehrheit von ihnen waren junge Mädchen, die mit erwachsenen Männern verheiratet wurden. Einige der Kinder wurden derart jung verheiratet oder hatten derart deutliche Altersunterschiede zu ihren Ehegatten, dass sexuelle Beziehungen zwischen den Paaren nach dem neuen Gesetz dann eine Vergewaltigung darstellen würden.

Quellen: CNN, Unchained At Last