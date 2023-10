Ein Demonstrant nahe des israelischen Konsulats in Istanbul, am Tag nach der Explosion im Gaza-Streifen.

Vereint gegen Israel – so reagiert der Nahe Osten nach der Krankenhaus-Explosion

Krieg in Nahost

von Félice Gritti Die Regierungen geben Israel die Schuld, und auf den Straßen protestieren Tausende: Die Explosion auf dem Gelände eines Krankenhauses in Gaza hat den Nahen Osten in Aufruhr versetzt. Ein Überblick.

Nach der Explosion auf dem Gelände eines Krankenhauses in Gaza droht eine weitere Eskalation der Lage im Nahen Osten. Zahlreiche arabische Staaten sowie die Türkei und der Iran machten Israel für den Vorfall verantwortlich, bei dem am Dienstagabend mehrere hundert Zivilisten getötet wurden. In mehreren Ländern ist es zu teils massiven Protesten gekommen.

Noch ist nicht sicher, wer die Explosion verursacht hat. Israel spricht von einer fehlgeleiteten palästinensischen Rakete der Terrorgruppe "Islamischer Dschihad" und hat dafür angebliche Beweise vorgelegt. US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch in Tel Aviv, es "scheine", als sei die palästinensische Seite verantwortlich. Die Hamas bezichtigt Israel, das Krankenhaus beschossen zu haben.