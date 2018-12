Am Mittwoch haben die Vereinten Nationen auf ihrer Vollversammlung in New York den UN-Migrationspakt angenommen. Er war schon eine Woche zuvor auf einer Konferenz in Marokko beschlossen worden. Doch die Abstimmung erfolgte nicht einstimmig. Von den 193 UN-Mitgliedsstaaten stimmte 152 mit Ja. Mit Nein stimmten die USA, Israel, Ungarn, Polen und die Tschechische Republik. Maria Fernanda Espinosa, Präsidentin der UN-Vollversammlung: "Um der Einwanderung ein menschliches Gesicht zu geben und damit sie für alle funktioniert, muss die Migration ordentlich, sicher und reguliert sein. Und um eine Uno zu schaffen, die für alle Menschen relevant ist, müssen wir die mehr als 250 Millionen Immigranten weltweit im Blick haben und die Länder, die sie aufnehmen." Der Pakt beinhaltet kein Recht auf Migration. Er enthält jedoch sieben Leitprinzipien und 23 Ziele, um die oft chaotischen Wanderungsbewegungen über gefährliche Routen zu regulieren und die Integration der Migranten in den Aufnahmeländern zu fördern. Über 250 Millionen Migranten leben laut UN fernab ihrer Heimatländer, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Der UN-Migrationspakt hatte auch in Deutschland für Diskussionen gesorgt. Doch das Papier betont ausdrücklich die geltende Souveränität der Mitgliedstaaten. Aber trotzdem sorgen sich einige Länder immer noch um ihre nationale Hoheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel bewertete Verabschiedung des UN-Migrationspaktes als ein "gutes Zeichen". Die USA hingegen hatten an den konkreten Verhandlungen in Marokko gar nicht erst teilgenommen.