Tränengas in den Straßen der Hauptstadt Caracas. Allein in dieser Woche sind in Venezuela laut Vereinten Nationen mehr als 20 Menschen bei Auseinandersetzungen mit bewaffneten Sicherheitskräften der Regierung Maduro getötet worden. 350 Menschen wurden vorübergehend festgenommen seit sich Oppositionsführer Juan Guaido am Mittwoch selbst zum Präsidenten erklärt hatte. Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen ließ durch einen Sprecher mitteilen, dass man die Vorfälle sehr ernst nehme. Jeder gewaltsame Übergriff, der Verletzungen oder gar Todesfälle nach sich ziehe, müsse durch eine unabhängige und unparteiische Untersuchung aufgeklärt werden. Man müsse herausfinden, ob Einsatzkräfte der venezolanischen Regierung Verbrechen begangen hätten." In Europa forderten mehrere Staaten sofortige Neuwahlen, so Spaniens Außenminister Josep Borell. Er fordert Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro am Freitag zu schnellen und fairen Neuwahlen auf. Sollten diese ausbleiben, werde Oppositionsführer Juan Guaido als Interims-Präsidenten anerkannt. Guaido solle dann seinerseits die Neuwahlen ausrufen. Auch Deutschland forderte Neuwahlen in Venezuela. Sollte es dazu nicht kommen, sollte der Oppositionsführer Juan Guaido als Interims-Präsidenten des lateinamerikanischen Landes anerkannt werden. Das Land brauche freie und faire Wahlen, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Der amtierende Staatspräsident Nicolas Maduro sei nicht der legitime Anführer des Landes, denn er beanspruche das Amt aufgrund von Wahlen, die keinen demokratischen Standards entsprochen hätten. Am Mittwoch hatte sich Oppositionsführer Juan Guaido zum Präsidenten erklärt und damit Staatschef Nicolas Maduro offen herausgefordert. Die USA erkannten Guaido umgehend als legitimen Präsidenten an und haben nun angekündigt, Maduros Finanzquellen austrocknen zu wollen. Maduro brach daraufhin die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab. Am Freitag zog die US-Botschaft in Caracas einen Teil ihres Personals ab. Das mit Maduro verbündete Russland bot an, zwischen Regierung und Opposition zu vermitteln. Zuvor hatte die Regierung in Moskau erklärt, rechtmäßiger Präsident sei Maduro. Guaido kündigte zuletzt an, freie Wahlen zulassen zu wollen. Er wolle eine Übergangsregierung bilden und wolle eine Amnestieregelung für Maduro nicht ausschließen.