Mit dem Fahrrad kam man am frühen Donnerstagmorgen in Paris noch am ehesten voran. Ein landesweiter Streik im Öffentlichen Dienst hat auch die französische Hauptstadt weitgehend lahmgelegt. Der "Schwarzer Donnerstag" getaufte Protest stoppte allein 11 der 16 Pariser U-Bahn-Linien. Nach Angaben der Bahn soll nur jeder zehnte Pendler- und Hochgeschwindigkeits-TGV fahren. Eurostar und Thalys zufolge sind mindestens die Hälfte ihrer Verbindungen zwischen Paris und London und Brüssel gestrichen, rund 20 Prozent aller Flüge werden nach Regierungsangaben vermutlich am Boden bleiben. Der Streik richtet sich gegen die Rentenreform von Emmanuel Macron. Der französische Präsident will Frankreichs veraltetes Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionsformen umfasst. Viele davon haben uneinheitliche Renteneintrittsalter und unterschiedliche Auszahlungsmodalitäten. Pendlerin Linda: "In dem Streik geht es um unsere Renten. Wir müssen dafür kämpfen. Ich bin Beamtin und wäre ziemlich stark davon betroffen." Pendlerin Audrey Guillonet: "Ich bin eher neutral, also ich bin nicht dagegen, wenn Sie mich fragen." Generalsekretär des Öffentlichen Dienstes in Saint Maur Creteil, Yannick Drouet: "Bisher läuft es gut für uns, es gibt eine starke Beteiligung, etwa 80 Prozent der Arbeiter bleiben im Depot. Wir machen bis Montag weiter." Es wird erwartet, dass voraussichtlich mehr als die Hälfte aller Grund- und Sekundarschullehrer nicht zur Arbeit gehen und die Notaufnahmen von Krankenhäusern landesweit mit dünner Personaldecke auskommen müssen. Bisherige Versuche einer Rentenreform sind nicht gut ausgegangen: Die konservative Regierung des ehemaligen Präsidenten Jacques Chirac hat sich 1995 nach wochenlangen, lähmenden Protesten den Forderungen der Gewerkschaften gebeugt.

