Sehen Sie im Video: Aktivist Ady Barkin hält eine Rede beim Parteitag der US-Demokraten und fordert Gesundheitsversorgung für alle.









"Mein Name ist Ady Barkin und ich spreche zu euch mit dieser Computerstimme, weil ich durch die mysteriöse Krankheit ALS gelähmt wurde."





Beim Parteitag der US-Demokraten äußert sich der Aktivist Barkin in einer emotionalen Rede und fordert Gesundheitsversorgung für alle.





Der 36-Jährige wurde vor vier Jahren mit der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert.





Mit der Wahl Donald Trumps wurde die Gesundheitsversorgung von Barkin und Millionen US-Amerikanern infrage gestellt – die Republikaner wollten das sogenannte "Obamacare" abschaffen.





Barkin wird daraufhin zum Aktivisten und einer der stärkste Befürworter von "Medicare for all", Gesundheitsversorgung für alle.





"Wir leben in dem reichsten Land der Geschichte und können dennoch nicht einmal dieses grundlegende Menschenrecht garantieren.





Jeder, der in Amerika lebt, sollte die medizinische Versorgung erhalten, die er braucht, ganz unabhängig von seinem Status oder der Möglichkeit, dafür zu zahlen. Selbst in dieser schrecklichen Krise versuchen Donald Trump und die Republikaner, Millionen Menschen die Krankenversicherung wegzunehmen.





Mit der existenziellen Bedrohung vier weiterer Jahre mit diesem Präsidenten, sind wir alle in der Pflicht, etwas zu tun."





Barkin ruft in seiner Rede dazu auf, Joe Biden zu wählen.





"Mit einem mitfühlenden und intelligenten Präsidenten müssen wir ein Gesetz auf seinen Tisch legen, das allen die Gesundheitsversorgung garantiert, die wir verdienen."

Mehr