Sehen Sie im Video: Alexandria Ocasio-Cortez wehrt sich im Kongress gegen Beschimpfungen.





Alexandria Ocasio-Cortez, Kongress-Abgeordnete der Demokraten, sagt: "Der Abgeordnete Yoho hat mir mit dem Finger ins Gesicht gezeigt. Er nannte mich ekelhaft, er nannte mich verrückt, er nannte mich durchgedreht. Es waren Reporter vor dem Capitol und vor den Reportern nannte er mich - und ich zitiere - eine "fucking bitch". Das sind die Worte, die der Abgeordnete Yoho gegen eine Kongressabgeordnete gewählt hat. Nicht nur gegen eine Kongressabgeordnet, die den 14. Bezirk New Yorks vertritt, sondern gegen jede Abgeordnete und jede Frau in unserem Land. Weil jede von uns auf irgendeine Art und Weise, irgendwann in unserem Leben mit so etwas umgehen muss. Ich werde nicht spät bis in die Nacht aufbleiben und auf die Entschuldigung eines Mannes warten, der es nicht bereut, Frauen zu beleidigen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man Frauen, Ehefrauen und Töchter als Schutzschild und Entschuldigung für schlechtes Verhalten benutzt. Herr Yoho hat erwähnt, dass er eine Frau und zwei Töchter hat. Ich bin zwei Jahre jünger als die jüngste Tochter von Herrn Yoho. Auch ich bin jemandes Tochter. Mein Vater ist glücklicherweise nicht mehr am Leben um zu sehen, wie Herr Yoho seine Tochter behandelt hat. Meine Mutter hat diese Respektlosigkeit mir gegenüber im Fernsehen sehen müssen. Und ich bin hier, weil ich meinen Eltern zeigen muss, dass ich ihre Tochter bin. Und dass sie mich nicht dazu erzogen habe, dass ich mir Beschimpfungen von Männern gefallen lasse."