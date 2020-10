Sehen Sie im Video: Bei Trump-Rede in Arizona – Flieger dringt unerlaubt in Luftraum ein.









Ein F-16-Kampfjet hat am Mittwoch Täuschkörper über einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump abgefeuert. Über dem Gebiet in Arizona herrschte während der Veranstaltung ein Flugverbot. Ein Zivilflugzeug war allerdings in den Luftraum eingedrungen, der Pilot der F-16 feuerte einen Warnschuss ab. Der US-Präsident hielt den Rauch am Himmel irrtümlich für einen Gruß an ihn und seine Anhänger. DONALD TRUMP: Seht euch das an. Schaut, schaut, schaut! Sie geben dem Präsidenten eine kleine Show. Das Zivilflugzeug wurde von der Militärmaschine aus dem Luftraum eskortiert.

