Sehen Sie im Video: Erste Einsicht? Donald Trump deutet an, dass er die US-Wahl verloren hat.













Am Freitag sprach US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal nach der US-Wahl bei einem öffentlichen Auftritt. Dafür wählte er den Rosengarten des Weißen Hauses in Washington. Dabei deutete er nach wiederholten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit seiner Wahlniederlage, erstmalig die leise Einsicht an, das er gegen Joe Biden verloren hat. Im Zusammenhang mit der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA sagte Trump: TRUMP "Im Idealfall gehen wir nicht in einen Lockdown. Ohne mich. Aber was auch immer in der Zukunft passiert, wer weiß, welche Regierung es sein wird? Wir werden es sehen. Aber diese Regierung wird keinen Lockdown ausrufen." Damit wiederholte er nicht, dass er auch in Zukunft im Weißen Haus bleiben werde, sondern dass eventuell eine andere Regierung die Geschäfte übernehmen könnte. Und damit kann nur Joe Biden von den Demokraten gemeint sein. Zuvor war Trumps Republikanische Partei mit Klagen gegen die Wahlergebnisse gescheitert. In den US-Bundesstaaten Michigan und Pennsylvania wiesen Richter die Vorwürfe zurück. Der amtierende Präsident wirft den Demokraten Wahlbetrug vor. Jedoch fehlen dafür jegliche Beweise. Jüngst haben mehrere US-Sender auch für die letzten beiden Bundesstaaten die Gewinner ausgerufen. Demnach war Biden in Georgia siegreich, während Trump in North Carolina gewann. Damit läge Biden mit 306 Wahlleute klar vor Trump mit 232.

Mehr