US-Präsident Donald Trump war kürzlich erst noch positiv auf Covid-19 getestet worden und nun setzt er bereits unbeirrt und voll Vehemenz seinen Wahlkampf fort. Vor dicht gedrängten Anhängern sprach er den zweiten Abend in Folge auf einer Wahlkampfveranstaltung, hier in Johnstown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein Bundesstaat, bei dem noch unklar ist, in welche Richtung die Wahl gehen könnte. Ein sogenannter Swing State. Der 74-jährige Donald Trump liegt zurzeit in vielen Umfragen deutlich hinter seinem Gegenkandidaten Joe Biden, der am gleichen Abend vor Senioren in Florida sprach. In mehreren US-Bundesstaaten, wie hier in Georgia, können Wähler ihre Stimme bereits abgeben - per Post oder persönlich. Und es zeichnet sich ein Rekordandrang ab. Der Termin der US-Präsidentschaftswahl ist in rund drei Wochen am 3. November.

