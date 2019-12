Die EU will als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral werden. Darauf einigten sich die EU-Regierungen am frühen Freitagmorgen nach stundenlangen Verhandlungen in Brüssel. Das französische Präsidialamt erklärte, nun sei der Weg für die Regelungen frei, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch als "Green Deal" vorgestellt hatte. Um eine Klimaneutralität zu erreichen, muss vor allem der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid verringert werden. Sollten die EU-Staaten weiter CO2-Emissionen ausstoßen, müssen sie Ausgleichsmaßnahmen wie Aufforstung und CO2-Speicherung vorweisen. Zugleich hob Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki aber hervor, dass sein Land eine Ausnahmeregelung erhalten habe. Dazu sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Und wir haben heute intensive Diskussionen gehabt und können sagen, dass wir uns alle zu dem Ziel bekennen, dass wir bis 2050 die Klimaneutralität erreichen wollen. Ein Mitgliedsstaat, das ist Polen, konnte sich heute noch nicht verpflichten, wie die Implementierung stattfinden soll. Und wir haben dann entschieden, dass wir im Juni nächsten Jahres zurückkommen." Die Einigung sei ein großes Bekenntnis des EU-Rates dazu, dass die Energiepolitik vollkommen verändert werde, sagte Merkel. Vor allem die osteuropäischen Länder Polen, Tschechien und Ungarn hatten die die Festlegung auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 kritisiert. Hintergrund ist vor allem, dass sie Sicherheit über die EU-Finanzhilfen für den Umbau ihrer Volkswirtschaften haben wollen.

