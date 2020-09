Sehen Sie im Video: Flüchtlingslager Moria brennt erneut – erste unbegeleitete Minderjährige werden ausgeflogen.





Erneut hat es am Mittwochabend gebrannt in dem, was die Flammen in der Nacht zuvor von Moria übrig gelassen hatten. Augenzeugen zufolge brachen die Feuer in den bis dahin noch nicht zerstörten Teilen des überfüllten Flüchtlingslagers auf der griechischen Insel Lesbos aus. Zu sehen war, wie Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Die Regierung in Athen verhängte den Ausnahmezustand über die Insel und entsandte Polizeiverstärkung. In dem Camp lebten nach offiziellen Angaben bis zu 13.000 Menschen und damit mehr als vier Mal so viele wie eigentlich vorgesehen. Tausende sind nun obdachlos, darunter auch 400 unbegleitete Minderjährige, die infolge der Feuerkatastrophe auf das Festland gebracht werden sollten. Am Mittwochabend wurden erste Kinder und Jugendliche ausgeflogen, um zunächst in Hotels in Nordgriechenland untergebracht zu werden. Die EU sagte zu, die Überführung finanziell zu unterstützen. Zunächst hatte es keine Angaben über Verletzte bei dem verheerenden Brand in der Nacht zum Mittwoch gegeben. Die Behörden untersuchten, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, nachdem mehrere, positiv auf das Coronavirus getestete Menschen isoliert werden sollten. Das Feuer in dem Flüchtlingslager, das seit Jahren wegen seiner widrigen Lebensbedingungen kritisiert wurde, hat die Debatte über eine Aufnahme von Migranten in der Europäischen Union wieder in den Vordergrund gerückt.

