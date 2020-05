Sehen Sie im Video: Hongkonger Regierungschefin verteidigt Pekings umstrittenes Sicherheitsgesetz gegen Proteste.





Im Streit um ein von Peking geplantes Sicherheitsgesetz hat sich die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, Carrie Lam, zu Wort gemeldet. Der Entwurf sehe keine Beschneidung der Sonderrechte vor. "Die Befürchtung, dass die Behörden vom Festland kommen könnten, um Menschen festzunehmen, die protestieren und die Hongkonger Regierung zum Rücktritt auffordern, entspringen ihrer Fantasie oder beziehen sich auf Dinge, die irgendjemand gesagt hat. Wir sind eine sehr freie Gesellschaft. Im Moment können die Menschen sagen, was immer sie wollen." "Das Gesetz soll sicherstellen, dass die Freiheit in Hongkong bestehen bleibt, seine Lebendigkeit und die Gesetze, die juristische Unabhängigkeit, die unterschiedlichen Rechte und Freiheiten. Sie werden bestehen bleiben." Am Donnerstag hatte der chinesische Regierungschef Li Keqiang neue Gesetze und "Durchsetzungs-Mechanismen" zur Wahrung der nationalen Sicherheit in Hongkong angekündigt. Daraufhin kam es erneut zu Protesten. Nach einem Gesetzentwurf beinhaltet das Vorhaben auch die Möglichkeit, chinesische Sicherheitskräfte in die Sonderwirtschaftszone zu verlegen. Bislang kann die Pekinger Regierung nicht mit eigenen Polizisten in Hongkong aktiv werden. Im vergangenen Jahr war Hongkong in die schwerste Krise seit über 20 Jahren Jahr geraten. Immer wieder hatten Hunderttausende Menschen für mehr Demokratie und gegen die Pekinger Regierung demonstriert. Bürgerrechtler drohen nun mit neuen Massenprotesten gegen das Gesetz, das ihrer Auffassung nach auf eine Ausweitung der Machtbefugnisse der chinesischen Regierung hinausläuft.