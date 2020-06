Sehen Sie im Video: Emotionale Biden-Rede – "Tötung von George Floyd ist Weckruf für die USA".





Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat den Umgang von Amtsinhaber Donald Trump mit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz scharf kritisiert. "Wenn friedliche Demonstranten nach einem Befehl des Präsidenten auseinandergetrieben werden, von den Stufen des Weißen Hauses, und dabei Tränengas benutzt wird. Nur um ein Foto vor einer der ältesten Kirchen des Landes oder zumindest in Washington zu machen, kann man es uns nicht übelnehmen, wenn wir annehmen, dass es dem Präsidenten mehr um Macht als ums Prinzip geht. Dass er mehr daran interessiert ist, seine Unterstützer zu befriedigen als auf die Bedürfnisse derjenigen einzugehen, für die er verantwortlich ist. Aber das ist es, was ein Präsident machen muss. Er muss sich um alle kümmern. Und nicht nur um diejenigen, die ihn wählen." "Das Land schreit nach Führung, einer Führung, die uns vereinen kann", sagte der Ex-Vizepräsident am Dienstag in seiner ersten großen Rede seit Wochen bei einem Auftritt in Philadelphia. Floyds Tötung durch Polizisten in Minneapolis vor einer Woche sei ein Weckruf für die Nation gewesen. Der Makel des systemischen Rassismus müsse angegangen werden. Biden, der acht Jahre Stellvertreter des ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama war, gelobte, sich für eine Aussöhnung zwischen Schwarzen und Weißen einzusetzen. Angst und gesellschaftliche Spaltung dürfe es nicht geben. Auch werde er nicht "die Flammen des Hasses schüren". Trump hat seit Beginn der Ausschreitungen nach Floyds Tod wiederholt mit dem Einsatz von Gewalt gedroht, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Kritiker werfen ihm vor, mit seiner scharfen Rhetorik Öl ins Feuer zu gießen.