Sehen Sie im Video: Joe Biden reagiert auf Trumps Provokation – "Jetzt muss jede Stimme gezählt werden".





Joe Biden hat sich angesichts der von Donald Trump angekündigten juristischen Schritte gegen die Auszählungen in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Auf der Bühne begleitete ihn die Vizekandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris.





Und jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens, ist klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um die 270 Wahlstimmen zu erreichen, die notwendig sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Ich bin nicht hier, um zu erklären, dass wir gewonnen haben, aber ich bin hier, um zu berichten, dass wir glauben, dass wenn die Zählung beendet ist, wir glauben, dass wir die Sieger sein werden.









Wenn diese Wahl beendet ist und hinter uns liegt, ist es an der Zeit, das zu tun, was wir als Amerikaner immer getan haben: Die harte Rhetorik der Kampagne hinter uns zu lassen, die Temperatur zu senken, sich wieder zu sehen, sich wieder zu hören, um uns zu vereinen, zu heilen, als Nation zusammenzukommen.









Also, lassen Sie mich klar sagen: ich, wir, kämpfen als Demokraten, aber ich werde als amerikanischer Präsident regieren. Die Präsidentschaft selbst ist keine parteiische Institution, sondern das einzige Amt in dieser Nation, das alle vertritt. Und es verlangt Fürsorge für alle Amerikaner. Genau das werde ich tun: Ich werde genauso hart für die arbeiten, die nicht für mich gestimmt haben, wie für diejenigen, die für mich gestimmt haben. Jetzt muss jede Stimme gezählt werden. Niemand wird uns unsere Demokratie wegnehmen. Nicht jetzt und niemals. Amerika ist zu weit gekommen, Amerika hat zu viele Kämpfe gekämpft. Amerika hat zu viel ertragen, um das jemals passieren zu lassen. Wir, das Volk, werden nicht zum Schweigen gebracht.

