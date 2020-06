Sehen Sie im Video: Keine Fußball- und Football-Spiele mehr? So reagiert Donald Trump auf Kritik.





Donald Trump sucht die nächste, diesmal sportliche Herausforderung: Am Wochenende ließ der US-Präsident verlauten, er werde weder Football- noch Fußball-Spiele schauen, wenn die Aktiven zur Nationalhymne knien. Der US-Fußball-Verband hatte jüngst erklärt, man setze nun die Regel außer Kraft, derzufolge Aktive während der Hymne stehen müssen. Diese Regelung sei falsch gewesen und schade der Bewegung "Black Lives Matter". Diese Regeln hatte man etabliert im Jahre 2017. Damals hatte die bekannte US-Fußballerin Megan Rapinoe sich demonstrativ hingekniet, um ihre Solidarität mit dem NFL-Quarterback Colin Kaepernick zu zeigen. Trump hatte getwittert, er werde nun nicht mehr viel schauen. Ein Parteikollege von eihm, Parlamentsmitglied, hatte den Fußballverband kritisiert für dessen Kurswechsel. Trump schrieb weiter, es sehe so aus, als wolle auch der American-Football-Dachverband NFL in diese Richtung gehen - dann aber ohne ihn. Ein führerender Vertreter der NFL, Roger Goodell, sagte, die Liga habe Fehler begangen und hätte mehr auf die Spieler hören sollen. Auch er kritisiert nun Rassismus angesichts der Proteste wegen tötlicher Polizeigewalt gegen Menschen dunkler Hautfarbe. Auslöser der massiven Protesten in weiten Teilen der USA war die Tötung von Georg Floyd durch einen hellhäutigen Polizisten Ende Mai.