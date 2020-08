Sehen Sie im Video: Polizei geht gegen Aktivisten in Hongkong vor – und nimmt Medienunternehmer Jimmy Lai fest.









Die Polizei in Hongkong ist am Montag gegen Aktivisten für mehr Freiheit in der früheren britischen Kronkolonie vorgegangen. Sieben Personen seien verhaftet worden wegen des Verdachts, gegen das neue Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, teilte die Polizei mit. Unter den Verhafteten ist der Medienunternehmer Jimmy Lai. Das teilte einer seiner engsten Mitarbeiter per Twitter mit. Vorgeworfen werde Lai eine mutmaßliche Verschwörung mit fremden Mächten. Die Operation sei noch im Gange, weitere Festnahmen möglich, teilte die Polizei mit. Die chinesische Regierung hat das Sicherheitsgesetz im Juni durchgesetzt. Es gilt als Einschnitt in die Autonomie der Finanzmetropole, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Das Gesetz sieht lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die Chinas Behörden als Subversion, Abspaltung und Terrorismus werten. Die Festnahmen könnten zu neuen Protesten in Hongkong führen.

