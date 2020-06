Sehen Sie im Video: Dieser Auftritt führt zu Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand.









Diese Aufnahmen hatten zu heftigen Spekulationen über den Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump geführt. Sie zeigen, wie Trump nach einer Rede an der Militärakademie West Point die Bühne verlässt. Dabei geht der US-Präsident nur äußerst zögerlich und in kleinen Trippelschritten über eine Rampe. Außerdem berichteten verschiedene US-Medien, dass der Präsident während seiner Rede beide Hände gebraucht habe, um ein Glas Wasser an die Lippen zu führen. Zudem habe er Artikulationsschwierigkeiten gehabt. Trump, der am Sonntag seinen 74. Geburtstag feierte, wies Spekulationen über seinen angeblich schlechten Gesundheitszustand zurück. "Die Rampe, die ich nach meiner Rede in West Point hinunterging, war sehr lang und steil, hatte kein Geländer und war vor allem sehr rutschig. Das Letzte, was ich tun wollte, war, für die Fake News zu "fallen", um Spaß zu haben", schrieb Trump. Außerdem sei er die letzten drei Meter quasi gerannt. Alter und Fitness könnte im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Trumps politische Gegner hatten in der Vergangenheit Trumps Gesundheitszustand wiederholt infrage gestellt. Trump selbst hatte sich mehrfach über den Gesundheitszustand seines voraussichtlichen demokratischen Herausforderers bei der Präsidentschaftswahl Joe Biden lustig gemacht. Biden ist 77 Jahre alt.