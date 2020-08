Sehen Sie im Video: Bruder von US-Präsident Donald Trump gestorben.





Der Bruder von US-Präsident Donald Trump, Robert Trump, ist tot. Er sei am Samstag friedlich gestorben, teilte der US-Präsident in einer schriftlichen Erklärung mit. Dort hieß es: "Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund." Zur Todesursache äußerte sich Donald Trump nicht. Am Freitag hatte der 74-jährige Präsident seinen zwei Jahre jüngeren Bruder noch in einem New Yorker Krankenhaus besucht. Vor Journalisten sagte er, sein Bruder habe schwer zu kämpfen mit einer Krankheit. "He is having a hard time." Worum es sich handelte, sagte Trump nicht.

Mehr