STORY: Am Sonntag wird in Frankreich in einer Stichwahl über den zukünftigen Präsidenten oder die zukünftige Präsidentin entschieden. Die Kandidaten heißen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Vier Tage vor der Stichwahl kam es zum ersten und einzigen TV-Duell zwischen dem Amtsinhaber und der der rechtspopulistischen Le Pen. Macron kündigte zur Bekämpfung der Inflation eine Erhöhung der Rente und des Mindestlohns an. Außerdem sollen Strom- und Gaspreise gedeckelt werden. Le Pen schlug dagegen vor, die Mehrwertsteuer auf Energie zu senken und bei 100 Produkten des täglichen Bedarfs vollständig zu streichen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs warf Macron Le Pen eine zu große Nähe zu Russland vor. Diese sprach sich gegen einen Importstopp von russischem Öl und Gas aus. Ansonsten unterstütze sie alle Sanktionen gegen das Land. Nach ersten Umfragen ist Präsident Macron als Gewinner aus dem Fernsehduell hervorgegangen. Zwei von drei Zuschauern hielten den Amtsinhaber für den überzeugenderen Kandidaten. Die Stichwahl findet am Sonntag statt. Es ist bereits die zweite zwischen den beiden nach 2017. Damals hatte Macron mit rund 66 Prozent der Stimmen gewonnen. Diesmal wird ein engerer Ausgang prognostiziert.

