Bilder der israelischen Luftwaffe. Sie sollen den Abschuss einer iranischen Drohne durch einen israelischen Kampfhubschrauber am Samstag zeigen. Diese weiteren Aufnahmen sollen über Syrien gedreht worden sein, zeigten den Angriff auf Einrichtungen in Syrien, von denen aus Drohnen gesteuert worden sein. Die syrische Armee wiederum hat nach Berichten staatlicher Medien am Samstag ein israelisches F-16-Kampfflugzeug abgeschossen. Das Flugzeug soll demnach zuvor Ziele innerhalb Syriens angegriffen haben. Es stürzte im Norden Israels ab. Der Pilot überlebte und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Eine Bestätigung, dass das Flugzeug tatsächlich abgeschossen wurde, gab es zunächst nicht. Insgesamt beschoss das israelische Militär nach eigenen Angaben am Samstag 12 iranische und syrische Ziele in Syrien. Russland äußerte sich "ernsthaft besorgt" über die Entwicklung und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Die Souveränität und die territoriale Integrität aller Länder der Region müsse respektiert werden, forderte das Außenministerium in Moskau. Iranische Soldaten und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz unterstützen in Syrien Präsident Baschar al-Assad. Iran hat damit seinen Einfluss in der Region ausgebaut und sich zudem militärische Positionen nahe der Grenze zu seinem Erzfeind Israel gesichert. Dort sieht man das iranische Vorgehen als ernsthafte Bedrohung. Die Regierung in Jerusalem hat mehrfach einen Abzug iranischer Soldaten und Milizen aus Syrien gefordert. Man wolle die Situation nicht eskalieren lassen, so ein israelischer Militärsprecher.