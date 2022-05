Sehen Sie im Video: Video soll Phosphorangriff auf Mariupol zeigen.









STORY: Auf das Stahlwerk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gehen einem auf Telegram veröffentlichten Video zufolge Brandbomben nieder. Weiße, hell glühende Geschosse sind auf einem Video zu sehen, das Alexander Chodakowski, ein Kommandeur der pro-russischen selbsternannten Republik Donezk, am Sonntag auf Telegram veröffentlicht. Welche Art von Munition eingesetzt und wann das Video aufgenommen wurde, konnte zunächst nicht verifiziert werden. Ein britischer Militärexperte sagt, es sehe aus wie ein Angriff mit Phosphor- oder Brandwaffen. Phosphorwaffen sind nach den internationalen Übereinkommen offiziell nicht verboten, Menschenrechtsgruppen fordern allerdings ein Verbot des Einsatzes wegen der schwersten Verbrennungen, die sie verursachen. Nach Angaben der Ukraine harren noch rund 600 Soldaten in dem Werk aus, von denen 40 schwer verletzt sind. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videoansprache am Sonntag, die Verhandlungen über eine Evakuierung aus Asowstal würden weiterhin fortgesetzt.

