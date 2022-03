Sehen Sie im Video: Feuerbälle, Zerstörung und gewaltige Blindgänger – geprüfte Ukraine-Clips zeigen Ausmaß des Krieges.

















Die Angriffe auf die Ukraine gehen weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Krieges auf ihre Echtheit.





Diese verifizierten Videos zeigen Explosionen in Luzk.





In der Region im Nordwesten der Ukraine gab es in der Nacht zum 11. März mehrere Einschläge.





Über der Stadt steigt eine gigantische Rauchwolke auf.





Laut lokalen Medienberichten sollen Teile des ukrainischen Militärs in diesem Gebiet ansässig sein.





Dieses auf Echtheit geprüfte Video zeigt Explosionen in der Hafenstadt Mariupol.



Das Video wurde von der Nationalgarde der Ukraine veröffentlicht.





Das Ausmaß der Zerstörung wird in diesen verifizierten Aufnahmen deutlich:





Die Explosionen haben einen riesen Krater in Mariupol hinterlassen.





Überall liegt Schutt und Asche – viele Häuser sind zerstört.





In Tschernihiw entschärfen und entfernen Minenräumer am 9. März gefährliche Blindgänger, die nicht explodiert sind.





Laut ukrainischen Behörden wurden in der Stadt, die im Norden der Ukraine liegt, 68 explosive Gegenstände geborgen.





















