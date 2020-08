Erst zünden Kämpfer der IS-Terrormiliz eine Autobombe, dann stürmen sie ein Gefängnis im Osten Afghanistans. Lange Stunden liefern sie sich Kämpfe mit Sicherheitskräften. War ihr Angriff eine Racheaktion?

Rund 23 Stunden nach einem Überfall der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf ein Gefängnis im Osten Afghanistans sind laut Verteidigungsministerium alle Angreifer getötet worden.

Bei dem Angriff in Dschalalaband, der Hauptstadt der Provinz Nangarhar, seien mindestens 39 Menschen getötet worden, sagten Behördenvertreter am Montag. Unter den Toten seien auch zehn IS-Kämpfer. Etwa 50 weitere Menschen seien verwundet worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen.

Unter den Opfern waren laut Behörden Zivilisten, Gefängnisinsassen und Sicherheitskräfte. Die Angreifer hatten am Sonntagabend zunächst eine Autobombe gezündet, dann die zentrale Haftanstalt gestürmt und sich zwischenzeitlich in einem Gebäude in der Nähe verschanzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu der Attacke. Unklar war zunächst, wie viele Insassen später aus dem Gefängnis fliehen konnten. Mehr als 1000 Inhaftierte seien nach einem Fluchtversuch wieder gefangen genommen worden.

Die Angreifer zündeten am Sonntagabend zunächst eine Autobombe und stürmten dann das Gefängnis. Die Gefechte dauerten auch noch 22 Stunden später, am Montagnachmittag, an. Der Generalstabschef der Streitkräfte, Mohammed Jasin Sia, führte die Militäroperation. Die IS-Kämpfer verschanzten sich zeitweise im Gefängnis und in Gebäuden in der Nähe.

Wie viele Insassen nach der Angriff aus dem Gefängnis fliehen konnten, blieb zunächst unklar. Mehr als 1000 der rund 1800 Inhaftierten seien nach einem Fluchtversuch wieder festgenommen worden, sagte ein Provinzsprecher. Mehrere Hundert Insassen in der Haftanstalt in Dschalalabad sollen Kämpfer des IS gewesen sein.

Am Samstag hatte Afghanistans Inlandsgeheimdienst den Tod des IS-Anführers Assadullah Oroksai verkündet, der von Spezialkräften in der Nähe von Dschalalabad getötet worden sei. Im April hatten Spezialkommandos den Anführer des IS-Ablegers in Afghanistan, Aslam Faruki, festgenommen.

Nangarhar galt einst als Hochburg des IS in Afghanistan, bevor Afghanistan Ende 2019 den militärischen Sieg über die Terroristen verkündet hatte. Dennoch verübt der IS immer wieder Anschläge im Land. Laut einem Bericht des UN-Sicherheitsrats operieren rund 2200 IS-Kämpfer in Afghanistan. Experten gehen davon aus, dass der IS nach einem möglichen Friedensschluss der militant-islamischen Taliban mit der afghanischen Regierung Zulauf von Taliban-Kämpfern erhalten könnten, die eine Einigung mit der Regierung ablehnen.

Die aufständischen Taliban wiesen nach dem Angriff auf das Gefängnis jede Verantwortung von sich. Für das Opferfest Eid al-Adha hatten sie sich mit Kabul auf eine landesweite, dreitägige Feuerpause geeinigt, die bis auf wenige Zwischenfälle eingehalten wurde. Seit Monaten planen Afghanistans Regierung und die Taliban Friedensgespräche. Doch um Streit um einen Gefangenentausch waren diese ins Stocken geraten. Der Konflikt im Land geht indes weiter.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet. Es sieht einen Abzug der internationalen Truppen sowie einen Gefangenenaustausch als vertrauensbildende Maßnahme vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten. Im Gegenzug versicherten die Taliban, ihre Beziehungen mit anderen Terrororganisation zu beenden. Laut einem Bericht des UN-Sicherheitsrats bestehen aber immer noch Verbindungen zu Al-Kaida.