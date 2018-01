In Vietnams Hauptstadt Hanoi hat am Montag der Prozess gegen einen vietnamesischen Geschäftsmann begonnen, von dem vermutet wird, dass er in Berlin entführt worden ist. Trin Xuan Than und 21 weitere Manager wurden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Volksgerichtshof geleitet. Den Anklagten wird unter anderem Missmanagement bei einer Tochter des Staatsunternehmens PetroVietnam vorgeworfen, das zu Verlusten von 150 Millionen Dollar geführt haben soll. Ihnen droht die Todesstrafe. Die Öffentlichkeit war bei dem Prozess ausgeschlossen. Thanh hatte in Deutschland Asyl beantragt. Er wurde jedoch nach Angaben der Bundesregierung im August 2017 in Berlin entführt. Nach seiner Rückkehr nach Vietnam erklärte er im Fernsehen, er habe sich selbst gestellt. Der Vorfall hat zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Vietnam geführt. Die Bundesregierung hatte Diplomaten des südostasiatischen Landes ausgewiesen und Vietnam aufgefordert, die Verantwortlichen der Entführung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Regierung des kommunistischen Landes hat ein verschärftes Vorgehen gegen Korruption angekündigt. Kritiker sprechen dagegen von einer politisch motivierten Hexenjagd.