In der Ukraine ist Oligarch Viktor Medwedtschuk festgenommen worden, nachdem er aus seinem Hausarrest abgetaucht war. Der Unternehmer und pro-russische Politiker sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlägt einen Austausch des festgenommenen pro-russischen Politikers Viktor Medwedtschuk gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft vor. Medwedtschuk habe sich mit einer Uniform getarnt, also solle er nach Kriegsrecht behandelt werden, sagte Selenskyj in seiner üblichen nächtlichen Videoansprache am Dienstagabend in Kiew. "Ich schlage der Russischen Föderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen".

Der Politiker und Oligarch Medwedtschuk gilt als engster Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin in der Ukraine und als Schlüsselfigur im Konflikt zwischen Moskau und Kiew. Putin ist laut Medwedtschuk Patenonkel seiner jüngsten Tochter. Sein Draht zu Putin erlaubte ihm manchmal, als Vermittler aufzutreten. Seine politischen Projekte und die von ihm beherrschten Fernsehsender vertraten aber pro-russische Positionen. Selenskyj ließ die Sender schließen.

Als Abgeordneter leitete Medwedtschuk die wichtigste pro-russische Oppositionsgruppe in der Ukraine. Medwedtschuk wird unter anderem vorgeworfen, ukrainische Militärgeheimnisse an Moskau weitergegeben zu haben. Er war im vergangenen Jahr des Hochverrats angeklagt und unter Hausarrest gestellt worden. Kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar war er untergetaucht. Die Vorwürfe gegen ihn weist er als politisch motiviert zurück.

Am Dienstag wurde Medwedtschuk vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen. Fotos zeigten den 67-Jährigen in Handschellen und in ukrainischer Uniform. Putin hatte im vergangenen Jahr verärgert auf das Vorgehen der Behörden gegen Medwedtschuk reagiert. Zur Festnahme des ukrainischen Oligarchen hat sich der Kreml bislang nicht geäußert. Nun wird sich zeigen, wieviel Medwedtschuk Putin wert ist.