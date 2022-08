Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban während seiner Rede in Texas

Orban wettert in Texas: "Weniger Drag Queens, mehr Chuck Norris"

Rechtskonservative unter sich Orban wettert in Texas: "Weniger Drag Queens, mehr Chuck Norris"

Bei den Rechtskonservativen in den USA wird Viktor Orban fast als eine Art Held gefeiert. Bei einer Konferenz schimpft der ungarische Ministerpräsident auf freiheitliche Werte und Migration. Die Marschrichtung ist klar: Ein Zusammenschluss gegen den Liberalismus.

Eines kann Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nicht, wenn er als Gastredner die "Conservative Political Action Conference" (CPAC) eröffnet, das alljährliche Zusammentreffen der strammen Rechten in den USA: Er kann nicht provozieren. Dafür gibt es reichlich Applaus von Gleichgesinnten, die von freiheitlichen Werten genauso wenig halten wie Orbán selbst. Auf der CPAC hört man gerne, dass solche Töne auch in Europa angeschlagen werden. Noch mehr Zuspruch kann auf der CPAC eigentlich nur Starredner Donald Trump erwarten, der am Samstagabend auftreten soll. Der Ex-Präsident und Orbán schätzen sich bekanntlich – und unterstützen einander.

In Dallas, Texas, wo die CPAC derzeit tagt, fand Orbán nun mit einem Aufruf zum Kampf gegen Liberalismus Gehör. "Wenn jemand Zweifel hat, ob progressive Liberale und Kommunisten dasselbe sind, fragt einfach uns Ungarn (...) Sie sind das Gleiche. Also müssen wir sie wieder besiegen", rief Orbán der Ansammlung von Trump-Anhängern, Verschwörungstheoretiker und Vertretern der religiösen Rechten zu. "Wir brauchen eine totale Verteidigung", fügte er hinzu. Orbáns Rede war gespickt mit Kriegsrhetorik – er redete von einem Kulturkrieg und positionierte sich gegen Migration und liberale Werte.

Viktor Orban wettert gegen US-Demokraten

Orban regiert in Ungarn seit 2010 und führt eine rechtsnationale Regierung. Er hat dort Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt, weswegen er auch mit der Europäischen Union in Konflikt steht. Auf der CPAC bespielte er den Sound seiner Gastgeber – inszeniert sich als Verbündeter und Vorbild. Besonders viel Applaus bekam er etwa bei Lobreden auf die "traditionelle Familie". "Wir brauchen mehr Rangers, weniger Dragqueens und mehr Chuck Norris", sagte er. Chuck Norris ist ein US-amerikanischer Kampfkünstler und Schauspieler.

Orban bezeichnete sich als "altmodischen Freiheitskämpfer" und behauptete, sein Land werde von "progressiven Liberalen" belagert. "Ich bin der am längsten amtierende Premierminister in Europa. Der einzige migrationsfeindliche politische Anführer auf unserem Kontinent, ein Vater von fünf Kindern und Großvater von fünf Enkeln", sagte er weiter. Er zog auch gegen die US-Demokraten vom Leder. "Sie haben alles getan, um einen Keil zwischen uns zu treiben. Sie hassen mich und verleumden mich und mein Land, so wie sie euch hassen und das Amerika, für das ihr steht, verleumden", sagte er.

Viktor Orban inszeniert sich in den USA als Vorbild

Orban bekam von den einigen hundert Zuschauerinnen und Zuschauern im Saal immer wieder lauten Applaus. Er präsentierte sich als Leitfigur, von dem die Rechten in den USA noch lernen könnten. "Ihr müsst mutig sein. Wenn ihr Angst habt, habt ihr eine Aufgabe zu erfüllen", sagte er an seine Gastgeber gerichtet. "Das Einzige, was wir Ungarn euch zeigen können, ist, wie wir uns nach unseren eigenen Regeln wehren können." Ungarn richtete im Mai selbst eine CPAC-Konferenz aus.

Die Veranstalter der CPAC beschreiben das Treffen "als eine der größten und einflussreichsten Zusammenkünfte von Konservativen weltweit". Gemäßigte Konservative finden sich dort allerdings eher nicht. Ein weiterer Gast war am Donnerstag die ehemalige erzkonservative Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin, die jetzt ins US-Repräsentantenhaus einziehen will.

Konferenz bietet Raum für Verschwörungstheorien

Palin gilt als Reizfigur der politischen Rechten. Sie war im Wahlkampf 2008 zur Zielscheibe von Spott geworden, als sie als Vizepräsidentschaftskandidatin behauptet hatte, sie könne von ihrem Haus in Alaska aus Russland sehen. Nun wetterte sie gegen die Regierung von US-Präsident Joe Biden und die "Fake News Medien", die über die wichtigen Dinge gar nicht berichten würden. Dafür bekam sie immer wieder lauten Applaus – auch wenn sich die Reihen im Saal bereits etwas geleert hatten. Palin war die letzte Rednerin am Donnerstag.

Poesie der Vergänglichkeit Lost Places in den USA: Momente der Ewigkeit am Highway-Rand 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine typische Kombination von Diner und Tankstelle am Highway-Rand, die Heribert Niehues in der kalifornische Mojave-Wüste für den Bildband "Poesie der Vergänglichkeit" fotografierte. Mehr

Am Freitag soll etwa die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene sprechen, die sich vor allem als Vertreterin rechter Verschwörungstheorien einen Namen gemacht hat. Auch der Trump-Verbündete Steve Bannon hat einen Auftritt – bereits am Donnerstag war Bannon omnipräsent in den Veranstaltungsräumen. Bannon gehört zu den Mitgründern der rechten Internetplattform "Breitbart" und zählt zu den einflussreichsten Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik.