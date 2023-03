von Sascha Lübbe Die Bundesregierung hat ein beschleunigtes Visa-Verfahren für vom Erdbeben betroffene türkische Staatsbürger beschlossen. Doch der Prozess funktioniert nicht, sagt die Berlinerin Ayten Doğan. Sie versucht, ihre Cousine aus der Türkei nach Deutschland zu holen. Und scheitert an der Bürokratie in beiden Ländern.

Frau Doğan, Ihre Familie stammt ursprünglich aus der Türkei. Wie viele Ihrer Angehörigen sind vom Beben und den Auswirkungen betroffen?

Der Großteil meiner Familie lebt inzwischen in Europa. Von denen, die noch in der Türkei sind, betrifft es vor allem Verwandte in der Provinz Kahramanmaraş, in Elbistan, der Stadt, in der ich geboren wurde und in der ich zur Schule gegangen bin, bevor ich nach Deutschland kam. Dort leben Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins von mir.

Wo sind die jetzt untergebracht?

Einige sind bei ihren Kindern in Istanbul untergekommen, andere in Ferienhäusern der Familie. Viele leben aber auch in provisorischen Zeltlagern oder Turnhallen. Niemand kann sagen, für wie lange.