"Lose Yourself" in Iowa Republikaner Vivek Ramaswamy überrascht bei Wahlkampfauftritt mit Rap-Einlage

von Jessica Kröll Bei einem Wahlkampfauftritt auf der Iowa State Fair legte der republikanische Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy eine überraschende Gesangseinlage hin. Der 38-jährige Biotech-Millionär schnappte sich das Mikro und rappte zu Eminems "Lose Yourself" – und das offenbar nicht zum ersten Mal.

Eigentlich nutzen Präsidentschaftsbewerber die Iowa State Fair in Des Moines traditionell für den Wahlkampf. Vivek Ramaswamy aber wollte offenbar noch ein anderes Talent unter Beweis stellen – und zwar sein musikalisches. Bei einem Auftritt am Samstagmorgen griff der Republikaner zum Mikrofon und rappte zu Eminems "Lose Yourself".

Vivek Ramaswamy ist Fan von Eminem-Song "Lose Yourself"

Der 38-jährige Biotech-Millionär verriet zuvor im Gespräch mit der Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, dass der Eminem-Song sein Lieblingssong bei Wahlkampfveranstaltungen sei, weil er "jung und rauflustig" sei. Als Student in Harvard habe er zudem unter dem Künstlernamen "Da Vek" über libertäre Politik gerappt. Oft gab er bei Uni-Veranstaltungen auch Eminem zum Besten. In einem Interview mit der Tageszeitung "Politico" im Juli sagte er einmal: "Ich sah mich selbst ehrlich gesagt durch den amerikanischen Kapitalismus groß rauskommen und deshalb hat mich die Geschichte von Eminem angesprochen".

Der aussichtslose Kandidat erlebte in letzter Zeit einen überraschenden Aufschwung in den Umfragen, in denen er auf Platz 3 hinter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und Floridas Gouverneur Ron DeSantis liegt. Die Statistikseite Fivethirtyeight hat aus zahlreichen Umfragen ein Mittel von aktuell 7,5 Prozent für ihn errechnet. Trump kommt dort auf 53,7 und DeSantis auf 14,3 Prozent. Der Sohn indischer Einwanderer wird im Allgemeinen von jüngeren Republikanern bevorzugt. Mit 38 Jahren ist er der jüngste Kandidat, der sich um die Nominierung der Republikaner bewirbt.

Inhaltlich ist Ramaswamy ein Radikaler unter Radikalen. Wie bei Trump reicht das mitunter weit in den Bereich der Verschwörungsmythen: Ohne Belege dafür anführen zu können, verbreitete er die von Russland in die Welt gesetzte Behauptung, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe religiöse Minderheiten, darunter Juden, schlecht behandelt. Er will das Wahlalter auf 25 Jahre anheben, außer für Angehörige des Militärs, für Rettungskräfte und für Personen, die den Test bestehen, der für die Einbürgerung notwendig ist. Ramaswamy preist den ungezügelten Kapitalismus und beschimpft linke Identitätspolitik als Ursache alles Bösen. Seine Ablehnung des Staates geht so weit, dass er das FBI und die Bundesfinanzbehörde IRS abschaffen will. Innerhalb der weit nach rechts gerückten republikanischen Partei bedient er damit politische Grundbedürfnisse.

