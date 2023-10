von Marina Klimchuk Vivian Silver ist eine bekanntesten Friedensaktivistinnen Israels. Sie kämpft um die Verständigung mit den Palästinensern. Doch auch sie wurde nun offenbar entführt, wie auch andere aus der linken Szene. Wie geht das liberale Israel damit um?

"Smolani boged" lautet ein Schimpfwort, das sich im letzten Jahrzehnt immer selbstverständlicher in das hebräische Vokabular eingeschlichen hat und das je nach Situation mit unterschiedlicher Ernsthaftigkeit gebraucht wird: linker Verräter. So nennt man gerne jüdische Israelis, die gegen die Besatzungspolitik ihres Staates und für die Würde ihrer palästinensischen Nachbarn kämpfen.

So ein Mensch ist Vivian Silver, 74 Jahre alt, geboren in Kanada. Als junge Frau wanderte sie nach Israel aus. Wenige Tage, bevor Hamas-Milizen sie am vergangenen Samstag offenbar aus ihrem Zuhause im Kibbuz Beeri entführt haben, nahm sie an einem Friedensmarsch der Organisation "Women Wage Peace"teil.